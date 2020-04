Les étuis Combo Touch avec trackpad de Logitech pour iPad sont disponibles

Alors que les Magic Keyboard de l'iPad Pro sont officiellement disponibles depuis hier avec des tarifs de 339 € (11") et de 399 € (12,9"), d'autres modèles d'étuis intégrant clavier et trackpad sont également proposés pour les modèles d'iPad d'entrée de gamme. Conçus par Logitech, les étuis Combo Touch proposent un design flexible avec quatre modes d’utilisation, des touches rétroéclairées et le fameux trackpad pris en charge depuis la sortie d'iPadOS 13.4 . Les étuis, qui coûtent 149,95 €, existent pour l'iPad 7 (10,2") et pour l'iPad Air 3 Ces deux nouvelles références peuvent être commandées dès aujourd'hui et les premières livraisons auront lieu à partir du 27 avril. Il s'agit pour le moment des seuls modèles intégrant un trackpad à fonctionner avec l'iPad 7 et l'iPad Air 3 ; le Magic Keyboard d'Apple de l'iPad Pro n'est (pour le moment ?) pas décliné pour des modèles plus petits.