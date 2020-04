Les coûts de réparation de l'iPhone SE de 2020

L'iPhone SE de seconde génération, officiellement présenté par Apple hier , sera disponible en précommande ce vendredi pour une sortie effective le 24 avril. En attendant, Apple a déjà mis en place tout le nécessaire du côté de son service après-vente, avec une bonne nouvelle : les frais de réparation de l'iPhone SE de 2020 sont calqués sur ceux l'iPhone SE de première génération, et non de l'iPhone 8 pourtant pratiquement identique techniquement.Si vous brisez l'écran, il vous en coûtera ainsi 151 € pour le remplacer, et non 171 € comme pour l'iPhone 8 qui intègre pourtant la même dalle. Ces frais seront ramenés à 29 € (dans la limite de deux incidents) si vous êtes détenteur de la police d'assurance AppleCare+, qui est facturée 99 € , contre 149 € pour celle de l'iPhone 8. En cas de dommage nécessitant le remplacement du téléphone, les frais seront de 307 € contre 381 € pour l'iPhone 8, ou 99 € si vous avez souscrit à AppleCare+.Voilà donc une très bonne nouvelle alors que l'iPhone SE de seconde génération est déjà 50 € moins cher que l'iPhone 8 à capacité égale : il est particulièrement rare qu'Apple baisse ses tarifs sur tous les plans à la fois ! Bien sûr, il reste fortement conseillé d'utiliser une coque avec l'iPhone SE ; il existe des modèles ne coûtant qu'une poignée d'euros qui pourront vous éviter la case SAV en cas de chute.