Les produits RED vont lutter contre le coronavirus

De nombreux produits d'Apple sont déclinés en rouge, et l'iPhone SE de seconde génération dévoilé hier ne déroge pas à la règle. Ces produits qui portent le logo (PRODUCT)RED sont le fruit d'un partenariat avec (RED), une association qui collecte de l'argent pour le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Apple n'a jamais précisé quel était le montant reversé par produit (on sait seulement qu'Apple a versé plus de 220 millions de dollars depuis le début de l'opération), mais un petit pourcentage de chaque vente permet de soutenir cette cause.Suite à la présentation du nouvel iPhone SE hier, Apple a mis à jour la version américaine de la page de son site web consacrée à ce programme pour annoncer que jusqu'au 30 septembre de cette année 2020, ce partenariat avec (RED) servira à financer la lutte du Fonds mondial contre l'épidémie de COVID‑19 dans les pays les plus vulnérables.Si vous avez prévu d'acheter un des produits d'Apple décliné en rouge, vous avez l'opportunité de soutenir l'association (RED), que cela soit contre le coronavirus ou d'autres maladies, sans que cela ne vous coûte un centime de plus. En cas d'hésitation entre deux coloris, voilà une subtilité qui peut faire pencher la balance.