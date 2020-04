Un design modulaire et personnalisable pour le casque audio d'Apple ?

Apple va-t-elle s'inspirer de l'Apple Watch pour créer son casque audio ? Selon les sources de Mark Gurman et Debby Wu de Bloomberg , qui sont généralement excellentes, les ingénieurs de Cupertino auraient mis au point un système dont certaines parties, magnétiques, seraient interchangeables. À l'instar de l'Apple Watch qui permet de changer de bracelet à l'envi, le casque d'Apple offrirait logiquement la possibilité de changer les coussinets ainsi que le bandeau sous l'armature. Apple pourrait ainsi proposer toute une collection d'accessoires permettant de personnaliser son casque.Bloomberg ajoute qu'Apple plancherait sur au moins deux versions, une destinée au sport avec des matériaux légers et micro-perforés, et une autre plus premium avec du cuir ou du simili-cuir, l'utilisateur pouvant vraisemblablement passer d'une version à l'autre au besoin grâce à l'aspect modulaire du casque. Nos confrères décrivent un casque. Une minuscule icône, reproduite ci-dessous, avait déjà pointé le bout de son nez au sein d'iOS...

(lire : Le casque audio d'Apple se montre en icônes)

Toujours selon Bloomberg, Apple compterait dévoiler son casque audio circum-aural cette année mais les mesures de confinement prises dans le cadre de l'épidémie de coronavirus lui aurait fait prendre du retard : la date de présentation serait donc toujours incertaine, alors que cela ferait au moins deux ans que le projet serait dans les tuyaux. Jon Prosser nous indiquait un peu plus tôt ce mois-ci que l'annonce pourrait être faite dès la WWDC 2020 , au début du mois de juin. À suivre...