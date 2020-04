L'iPad Pro 12,9'' mini-LED, finalement pas avant 2021 ?

Finalement, l'arrivée du premier modèle d'iPad Pro doté d'un écran Mini-LED ne serait plus au programme pour la fin d'année 2020, annonce l'analyste Jeff Pu (via MacRumors ) : la mise au point de l'écran aurait pris trop de retard et la commercialisation de la tablette aurait donc été repoussée au début d'année 2021. Suite à la sortie de l'iPad Pro de 2020 et de ses nouveautés plutôt minimes (Apple n'ayant notamment pas pris la peine de réellement changer de processeur ), les rumeurs pointaient non pas vers un renouvellement dès cet automne — cela serait bien trop tôt par rapport au rythme habituel des tablettes d'Apple — mais sur la commercialisation d'un modèle encore plus haut de gamme , cette fois doté d'une puce A14X de toute nouvelle génération, d'un tout nouvel écran et d'un modem 5G.Si l'information au sujet de ce retard est bien correcte, il est tentant d'espérer qu'Apple envisage une révision complète de l'iPad Pro en 2021 plutôt qu'une énième segmentation d'une gamme de tablettes déjà bien fournie. Tout cela est en tout cas encore lointain, et les rumeurs auront le temps de s'affiner dans les mois à venir.