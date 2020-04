L'iPhone SE de 2020 serait doté de 3 Go de mémoire vive

C'est une petite évolution qui est absente de la fiche technique officielle de l'iPhone SE de 2020, officiellement présenté par Apple hier. Alors que l'iPhone 8 intégrait 2 Go de mémoire vive, son successeur monterait à 3 Go, si l'on en croit les informations d'une filiale de China Telecom . C'est un peu moins que l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro, qui intègrent tous les deux 4 Go de RAM , mais c'est un progrès bienvenu pour le bon fonctionnement de certaines applications gourmandes et pour la pérennité de l'appareil.China Telecom nous donne également une autre information tenue secrète par Apple : la capacité de la batterie, qui n'a pas bougé d'un iota et reste donc à 1 821 mAh. Ce n'est pas tellement une surprise, les différences techniques entre l'iPhone SE de seconde génération et l'iPhone 8 étant très peu nombreuses. Apple annonce d'ailleurs une autonomie identique pour les deux appareils.