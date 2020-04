macOS 10.15.5 va mieux gérer la batterie des MacBook

macOS 10.15.5, en version bêta depuis le 1er avril , va recevoir une nouvelle fonctionnalité pour allonger la durée de vie de la batterie des ordinateurs portables d'Apple. Dans la seconde version bêta de cette future mise à jour, qui a été déployée hier soir, un nouveau bouton « Santé de la batterie » a fait son apparition dans le panneau « Économiseur d'énergie » des Préférences Système. Lorsque l'option « Gestion de la santé de la batterie » est activée, et elle l'est par défaut, le Mac va modifier son comportement vis-à-vis de la batterie pour la ménager au mieux en fonction de votre usage, parfois au léger détriment de l'autonomie.Par exemple, si vous êtes du genre sédentaire, le Mac va cesser de recharger constamment sa batterie à 100%, ce qui a tendance à l'abimer au fil du temps. Même si le témoin de batterie affiche une recharge complète, cela ne sera peut-être pas le cas en réalité. Vous perdrez sans doute quelques minutes d'autonomie dans l'histoire, mais la batterie sera préservée et vous accompagnera quelques mois de plus. Bien évidemment, il suffit de désactiver la fonctionnalité pour retrouver un fonctionnement classique.

Capture par 9To5Mac

Cette fonctionnalité de macOS 10.15.5 sera compatible avec tous les Macs dotés de connecteurs Thunderbolt 3, c'est à dire les MacBook Pro depuis 2016 et les MacBook Air depuis 2018. Il s'agit pour le moment d'une nouveauté en version bêta : la version finale sera déployée pour le grand public durant le mois de mai.