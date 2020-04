Le plafond du paiement sans contact va passer à 50 

Actuellement à 30 €, le plafond du paiement sans contact va être relevé à 50 € en France dès le 11 mai, date putative du déconfinement. La Fédération bancaire française (FBF) étudiait déjà cette possibilité depuis un bon moment, mais l'épidémie de coronavirus a accéléré le processus de décision . Les paiements sans contact ont fortement progressé depuis ce début d'année 2020, mais de nombreux paiements sont au-dessus du plafond et ne peuvent donc être réalisés de cette manière. Cette souplesse devrait permettre d'englober un nombre de transactions significativement plus important.Si vous possédez un iPhone, nous ne pouvons que vous conseiller de mettre en place Apple Pay. La solution de paiement mobile d'Apple a en effet l'avantage d'être sécurisée par une authentification biométrique (soit Touch ID avec votre empreinte digitale, soit Face ID avec votre visage), ce qui lui permet d'être exemptée de plafond (sauf en cas de limite spécifique à un établissement bancaire ou à un terminal de paiement non mis à jour). Une majorité de banques françaises prend en charge Apple Pay, et de nouveaux partenaires feront leur apparition en 2020 ; Apple prendra en charge 99% des cartes françaises d'ici la fin d'année. Vous pouvez retrouver la liste des banques compatibles avec Apple Pay sur cette page , et la marche à suivre pour configurer Apple Pay sur celle-ci