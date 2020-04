Apple Music sur le web sort de version bêta

Lancé en septembre dernier sous la forme de version bêta publique, Apple Music sur le web a été finalisé et est désormais disponible sur n'importe quel navigateur en entrant l'adresse music.apple.com/fr/ . Ce service permet de faire ce qu'on attend de lui : accéder à ses morceaux, ses listes de lecture et bien sûr aux radios et à l'intégralité du catalogue habituel d'Apple Music.Apple Music sur le web n'est pas totalement complet — il manque notamment les paroles de chansons — mais c'est amplement suffisant pour une utilisation ponctuelle (par exemple en soirée chez des amis) et même continue sur un ordinateur ne permettant pas d'installer les logiciels de son choix, ce qui n'est pas rare dans le monde de l'entreprise. C'est donc une nouveauté bienvenue pour les utilisateurs du service de streaming musical d'Apple.