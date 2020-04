Apple TV+ : un court-métrage et un docu-série sur les maisons

Vendredi, c'est jour de sorties pour Apple TV+. Deux nouveautés font leur apparition sur le service de streaming vidéo d'Apple aujourd'hui.est un court-métrage (36 minutes) d'animation adapté d'un livre de Oliver Jeffers qui raconte l'histoire d'un enfant précoce de sept ans qui découvre les merveilles de la Terre dans un musée. On y retrouve les voix de Meryl Streep, Chris O'Dowd et Ruth Negga., plus destiné à un public adulte, est une série documentaire de neuf épisodes sur des maisons à l'architecture et l'aménagement atypiques.Le programme des deux prochaines semaines est peut-être un peu plus alléchant : Defending Jacob sortira la semaine prochaine, le vendredi 24 avril, alors que Trying sera diffusé la semaine suivante, le vendredi 1er mai. Vous pouvez retrouver le calendrier des sorties de ce début d'année sur cette page . Notez que pendant cette période de confinement, certaines créations originales d'Apple sont disponibles gratuitement