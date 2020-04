iPhone SE : Apple Store fermé, précommandes à 14h

Mise à jour 14:00 :

Comme prévu, les précommandes sont lancées !

C'est ce vendredi à 14h que les précommandes de l'iPhone SE, présenté par Apple ce mercredi , seront officiellement lancées. Apple vient donc, comme à son habitude, de fermer les portes de l'Apple Store en ligne pour préparer la mise en vente de son nouveau smartphone d'entrée de gamme.Si vous souhaitez précommander votre exemplaire et le recevoir dès le jour de sa sortie dans une semaine, le vendredi 24 avril, rendez-vous donc à 14 heures pétantes. Notez que l'iPhone SE fera également son apparition chez les revendeurs habituels aujourd'hui, possiblement avec un petit rabais chez certains opérateurs téléphoniques. Rappelons que les tarifs officiels seront de 489 € pour 64 Go, 539 € pour 128 Go et 659 € pour 256 Go. Vous aurez le choix entre trois coloris : le blanc, le noir et le rouge.