Le design de l'iPhone 12 Pro Max dévoilé en détail ?

Les rumeurs au sujet de la prochaine gamme d'iPhone s'enchaînent et le portrait robot des futurs modèles s'affine petit à petit. Aujourd'hui, EverythingApplePro a publié une vidéo comprenant de nombreux détails sur l'iPhone 12 Pro Max, le plus grand modèle qui devrait intégrer une dalle de 6,7" (contre 6,5" pour l'iPhone 11 Pro Max aujourd'hui). Le youtubeur, en collaboration avec Max Weinbach , a visiblement obtenu un fichier CAD de ce futur modèle qui détaille très précisément les dimensions de celui-ci. Très utilisés par les accessoiristes à cette période de l'année, ces fichiers en trois dimensions permettent de mettre au point les étuis et coques qui seront vendues cet automne à la sortie des nouveaux modèles d'iPhone.EverythingApplePro précise que le fichier CAD contiendrait des erreurs volontaires de la part d'Apple au niveau des caméras à l'avant et à l'arrière afin de brouiller les pistes, mais le reste des données serait correct et nos deux compères auraient recoupé les informations avec d'autres fuites pour obtenir le résultat final le plus fidèle possible. Il resterait donc une marge d'erreur, mais elle serait plutôt minime.On retrouverait donc bien sur l'iPhone 12 Pro Max de nombreux éléments des rumeurs de ces dernières semaines, comme le châssis aux bords plats comme sur l'iPad Pro (un design qui rappelle également celui de l'iPhone 5), le verre moins incurvé sur les côtés, l'intégration du scanner LiDAR inauguré avec l'iPad Pro de 2020 sur un nouveau bloc parfaitement carré où les capteurs sont disposés autour d'un flash central, ou encore une encoche de taille nettement réduite à l'avant.Plus fin que l'iPhone 11 Pro Max de 0,7 mm, ce nouveau modèle serait logiquement légèrement plus volumineux que son prédécesseur à cause de son écran plus grand, mais Apple ferait d'importants progrès sur les marges autour de l'écran avec près d'un millimètre de gagné sur chaque côté pour compenser : il est au final question de dimensions de 160,84 x 78,09 mm pour l'iPhone 12 Pro Max, contre 157,95 x 77,84 mm pour l'ancien modèle.L'analyse du boîtier révèlerait un autre élément important : Apple s'apprêterait à complètement chambouler l'organisation interne du téléphone. C'est l'emplacement du tiroir de la carte SIM, qui passerait de la droite à la gauche du téléphone, qui donne cet indice. Et à la place de là où se trouve la carte SIM aujourd'hui, un nouvel emplacement rappelle furieusement le connecteur magnétique servant à recharger l'Apple Pencil sur l'iPad Pro. Apple aurait-elle enfin prévu la pris en charge du stylet sur son plus grand téléphone ?Le youtubeur aborde d'autres sujets plus anecdotiques, comme la hausse de la taille des antennes pour la prise en charge de la 5G, la disparition d'un trou dans la grille du haut-parleur sur le bas du téléphone, ou encore l'intégration d'un haut-parleur 10% à 15% plus puissant. Il confirme aussi qu'Apple testerait toujours le coloris Navy Blue évoqué en janvier dernier, et chercherait deux nouveaux coloris pour l'iPhone 12 classique (il y aurait des prototypes de bleu clair, de violet et d'orange). Enfin, le connecteur utilisé par Apple serait toujours le Lightning ; l'USB-C ne serait pas dans les tuyaux pour l'iPhone, qui pourrait directement basculer au sans fil intégral dans quelques années.Les rendus proposés par EverythingApplePro sont comme d'habitude bluffants de réalisme et on ne peut qu'espérer que les nombreuses informations abordées dans cette vidéo soient correctes. Le youtubeur promet d'ailleurs de nouvelles révélations pour ce week-end, notamment au sujet de la technologie ProMotion qui permettrait à l'écran de proposer un taux de rafraichissement de 120 Hz. À suivre, donc.