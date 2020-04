L'eGPU Pro de Blackmagic définitivement retiré de la vente

L'eGPU Pro de Blackmagic n'est plus fabriqué, a déclaré Apple à MacRumors . La raison de cet arrêt est très simple : AMD cesse également la fabrication de la carte graphique Radeon RX Vega 56 qui équipe ce modèle. Définitivement retiré des rayonnages sur l'Apple Store américain, il est toujours référencé en France mais indiqué commeet ne peut plus être commandé. Il coûtait 1 359 €.Apple n'indique pas si un nouveau modèle doté d'une carte graphique plus récente sera commercialisé pour remplacer cet eGPU. Pour le moment, il faudra se contenter de l'eGPU Blackmagic, à 695 € , qui intègre une Radeon Pro 580 bien plus modeste.