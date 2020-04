Les délais augmentent pour l'iPhone SE de 2020

Suite au lancement des précommandes hier après-midi, les délais de l'iPhone SE de seconde génération n'ont pas explosé mais sont tout de même en hausse sur l'Apple Store aujourd'hui. Alors que la sortie officielle de ce nouveau smartphone est prévue pour vendredi prochain, le 24 avril, tous les modèles sont désormais annoncés avec une livraison entre le 30 avril et le 5 mai. La seule exception concerne le modèle rouge de 64 Go, qui rencontre visiblement un certain succès avec des délais pouvant mener au 11 mai.Si vous n'avez pas dégainé tout de suite, l'attente sera donc un peu plus longue si vous commandez par le biais de l'Apple Store . Notez que l'iPhone SE est également disponible chez les principaux revendeurs (vous pouvez déjà le retrouver sur notre comparateur de prix même s'il n'y a pas encore d'offres promotionnelles, et créer vos alertes si vous le souhaitez), ainsi que chez les opérateurs qui ont mis en place des petites remises : vous pouvez économiser 30 € en achetant votre iPhone SE chez Sosh chez Orange ou chez Bouygues Telecom , et le rabais est de 20 € chez SFR et chez RED