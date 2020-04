Avec Oliver Schusser, Beats s'intégre un peu plus à Apple

Six ans après son rachat par Apple , Beats va changer de patron. C'est Eddy Cue, vice-président senior des services et logiciels internet d'Apple, qui en a fait l'annonce par le biais d'un e-mail interne, avant qu'un porte-parole de Beats ne confirme l'information à CNET . Luke Wood, qui était président de l'entreprise depuis 2011 et qui avait orchestré la création de Beats Music ainsi que le rachat de son entreprise par Apple, quittera son poste ce 30 avril 2020. Ce changement aurait été préparé de longue date :, a déclaré Eddy Cue. C'est Oliver Schusser, qui est aujourd'hui à la tête d'Apple Music, qui le remplacera tout en gardant sa casquette originale.

Luke Wood (à gauche) — Oliver Schusser (à droite)

Olivier Schusser est à Cupertino depuis plus de quinze ans, d'abord aux contenus internationaux puis à la gestion d'Apple Music. Cette promotion d'un fidèle de longue date à la tête de Beats marque une nouvelle étape dans l'intégration de cette marque à Apple. Mais Eddy Cue veut faire taire les rumeurs de disparition de la marque à long terme :