Un iPhone SE Plus est-il dans les tuyaux ?

L'iPhone SE de seconde génération, dévoilé par Apple un peu plus tôt cette semaine, reprend pratiquement trait pour trait le design de l'iPhone 8, qu'il remplace en entrée de gamme. Ce nouveau modèle intègre donc un écran d'une diagonale de 4,7", mais il n'est pas décliné en version "Plus" avec une diagonale de 5,5". Or, l'iPhone 8 Plus a également disparu à l'occasion de la sortie du nouvel iPhone SE, ce qui laisse un trou dans la gamme. Pour qui souhaite un écran plus grand que celui de l'iPhone SE, vendu à partir de 489 €, il faut désormais se diriger vers l'iPhone XR, avec une dalle de 6,1" pour un minimum de 709 €.Apple pourrait-elle dévoiler un iPhone SE Plus reprenant le châssis de l'iPhone 8 Plus avec un tarif plus clément que celui de l'iPhone XR, ou a-t-elle enterré cette idée ? Les indiscrétions à ce sujet ont été peu nombreuses ces derniers mois, mais elles ne sont pas inexistantes : une découverte de 9To5Mac au sein d'une version bêta d'iOS en mars dernier montrait visiblement qu'un tel modèle était bien dans les tuyaux. Et Jon Prosser, désormais célèbreà l'origine de nombreuses informations sur l'iPhone SE de 2020, dont la date précise de présentation, ne cesse d'affirmer que l'iPhone SE Plus est bien prévu mais est simplement en retard.Faut-il donc s'attendre à la présentation d'un iPhone SE Plus dans les prochains mois ? Les informations sont plutôt minces à ce stade mais cela ne semble en tout cas pas exclu pour le moment. Jon Prosser promet de nous apporter des nouvelles sur l'iPhone SE Plus bientôt et il y a donc de bonnes raisons d'espérer. À suivre !