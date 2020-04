L'encoche de l'iPhone 12 se dévoile en schéma industriel

Décidément très en forme après nous avoir partagé de nombreux détails en amont de la présentation de l'iPhone SE la semaine dernière, Jon Prosser vient de publier l'image d'un schéma industriel nous montrant précisément l'organisation revue de l'encoche de l'iPhone 12. En terme de taille et de forme, on retrouve exactement ce que EverythingApplePro nous avait partagé il y a quelques jours au sujet de l'iPhone 12 Pro Max.Vous trouverez ci-dessous une interprétation plus propre de ce schéma pris en photo à la va-vite. Comme vous pouvez le constater, Apple a visiblement trouvé le moyen de suffisamment miniaturiser certains composants pour que le haut-parleur et son micro associé se retrouvent au-dessus des autres composants de l'encoche. C'est principalement ce progrès qui permettrait de réduire la largeur de l'encoche.Sur l'iPhone X, comme sur l'iPhone XS et l'iPhone 11 qui lui ont succédé, le haut-parleur et le micro sont situés en plein centre de l'encoche, alors que le capteur de luminosité ambiante, très fin mais très large, est au-dessus de ceux-ci. Avec cette nouvelle organisation, Apple aurait vraisemblablement fusionné le capteur de luminosité ambiante et le détecteur de proximité dans un composant plus épais mais bien moins large.Voilà qui nous paraît parfaitement crédible : même si n'importe qui aurait pu imprimer un schéma de ce type, Jon Prosser nous a montré ces dernières semaines que ses sources étaient bien informées. Au rythme où vont les fuites en ce début de printemps, on imagine que de nouvelles confirmations de ce design remanié nous parviendront rapidement...Rappelons que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, qui devraient tous les deux bénéficier de cette encoche réorganisée, sont attendus pour cet automne. Apple viserait une présentation en septembre comme chaque année, mais l'épidémie de coronavirus aurait conduit Apple et ses fournisseurs à prendre beaucoup de retard et il n'est pas impossible que la commercialisation soit repoussée au mois d'octobre.