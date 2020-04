Les AirPods Pro ''Lite'' finalement lancés en mai ?

Initialement prévus pour un lancement en mars, les fameux AirPods Pro "Lite" qui ont agité les rumeurs en début d'année seraient finalement prêts pour un lancement en mai, affirme Jon Prosser qui ne cesse d'enchaîner les fuites sur les projets d'Apple. Lene donne pas plus de détails sur ce à quoi nous attendre, mais ces modèles pourraient être dépourvus de la technologie Pure ANC, qui permet la réduction active du bruit, afin de faire baisser un peu les coûts et se retrouver au niveau des AirPods 2 avec boîtier de recharge sans fil. Pour tirer encore les prix vers le bas, on peut également imaginer qu'Apple se passe de la recharge sans fil pour le boîtier, mais ce n'est bien sûr qu'une hypothèse à ce stade.Ces hypothétiques AirPods Pro d'entrée de gamme seraient encore différents des AirPods X, également évoqués par Jon Prosser en début de mois et qui seraient inspirés des BeatsX pour une clientèle plus sportive. Ces modèles ne seraient en effet commercialisés qu'à l'automne.Si Jon Prosser s'est montré particulièrement fiable avec de multiples indiscrétions sur l'iPhone SE de 2020, qui a été présenté la semaine dernière, l'homme multiplie les fuites et les rumeurs ces derniers temps et nous avons encore peu de recul sur la confiance que l'on peut lui accorder. Voilà donc un nouveau bruit de couloir à prendre avec prudence pour le moment.