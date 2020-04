Un connecteur magnétique pour charger un futur iPhone ?

Les fuites au sujet de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro s'enchaînent à un rythme effréné en ce début de printemps. La semaine dernière, une longue et très détaillée vidéo de EverythingApplePro nous dévoilait de nombreux éléments de design de l'iPhone 12 Pro Max , le modèle le plus grand (6,7") qui sera dévoilé cet automne. Parmi les nouveautés, on pouvait repérer un nouvel emplacement sur le côté du téléphone qui ressemblait beaucoup au connecteur magnétique utilisé par Apple sur l'iPad Pro. Sur cette tablette, le connecteur en question sert à maintenir en place et recharger l'Apple Pencil.La présence de ce connecteur posait plus de questions qu'elle n'apportait de réponse : même si le retour à des bords plats faciliterait la fixation magnétique d'un Apple Pencil destiné à l'iPhone, ce dernier viendrait buter sur le bouton d'allumage du téléphone situé juste au-dessus. Jon Prosser nous apporte une explication aujourd'hui : ce connecteur ne serait pas destiné à l'Apple Pencil, qui ne serait pas pris en charge sur l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 Pro, mais... à la recharge sans fil du téléphone.

(lire : Le design de l'iPhone 12 Pro Max dévoilé en détail ?)

Si Apple conserve son connecteur Lightning sur l'iPhone et ne bascule pas au format USB-C, c'est pour une question d'argent mais aussi parce qu'Apple compterait se passer purement et simplement de connecteur dans de futurs modèles. Ming-Chi Kuo nous en parlait dès le mois de décembre dernier : un premier modèle d'iPhone dépourvu du moindre connecteur serait prévu pour 2021 ! Et ce serait donc ce connecteur magnétique qui pourrait prendre le relai pour assurer une recharge plus rapide qu'avec la technologie Qi actuellement utilisée au dos du téléphone (qui devrait logiquement être conservée en complément). Cette solution, qui pourrait ressembler à feu MagSafe dans son exécution, permettrait également de recharger l'iPhone avec un câble, sans que le téléphone ne doive rester à plat sur un chargeur.Selon Jon Prosser, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro ne seraient pas équipés de Smart Connector, et ce nouveau connecteur magnétique ne serait pas non plus de la partie, les modèles d'iPhone de cette année étant toujours dotés d'un connecteur Lightning. Il pourrait s'agir d'un simple test, ou d'une volonté de brouiller les pistes — EverythingApplePro nous confiait la semaine dernière que les fichiers CAD de l'iPhone 12 Pro Max sur lesquels il avait mis la main présentaient une encoche volontairement erronée — une encoche que nous avons finalement pu découvrir en détail ce matin. Il est donc probable, si ces nouvelles indiscrétions de Jon Prosser sont exactes, que de futures fuites au sujet de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro nous montrent une tranche dépourvue de ce connecteur magnétique.