Le chargeur AirPower décliné en deux tailles ?

Plus d'un an après avoir annoncé l'abandon de la technologie AirPower , Apple serait sur le point de finaliser... la technologie AirPower. L'annulation officielle du projet aurait été prononcée pour donner du temps aux ingénieurs de Cupertino, et ces derniers auraient secrètement continué de travailler pour contourner les problèmes de surchauffe dont souffrait ce chargeur, qui a la particularité de pouvoir prendre en charge jusqu'à trois appareils, où que ces derniers soient placés sur celui-ci.Un peu plus tôt ce mois-ci, Jon Prosser — encore lui — affirmait que les ingénieurs d'Apple, confinés à leur domicile californien, planchaient sur un prototype numéroté C68 qui intégrait la puce Apple A11 qui serait mise à profit pour mieux gérer la puissance allouée aux différentes bobines présentes dans le chargeur et ainsi éviter la surchauffe. Une information confirmée par @choco_bit aujourd'hui, qui ajoute qu'un autre prototype, cette fois numéroté C26, correspondrait à un modèle plus petit ne pouvant accueillir qu'un appareil à la fois. Cet appareil avait déjà été évoqué par l'analyste Ming-Chi Kuo le mois dernier.

Concept d'iPhone 12 Pro sur AirPower, par EverythingApplePro

La technologie Qi se répand de plus en plus et Apple a besoin d'un chargeur sans fil dans sa gamme — seuls des modèles de marque tierce sont pour le moment proposés sur l'Apple Store. Si la technologie AirPower finit bien par faire son apparition, il semblerait logique qu'Apple utilise le même nom pour son petit chargeur individuel, et finisse ainsi par créer une gamme de chargeurs sans fil permettant de répondre à tous les besoins. Personne ne se risque à avancer une date de sortie pour le grand modèle pour le moment, mais Ming-Chi Kuo affirme que le modèle individuel serait prévu pour le premier semestre. Si cette information est correcte, nous pourrions avoir des nouvelles de la technologie AirPower à l'occasion de la WWDC 2020 , qui se tiendra durant le mois de juin.