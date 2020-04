Rumeurs : iPad Air 4, manette de jeu, MacBook 12'' ARM...

C'est un compte Twitter chinois très récent qui multiplie les annonces sur les produits d'Apple n'ayant pas encore été présentés : si @L0vetodream a d'abord été largement ignoré par les sites de rumeurs, il a montré ces dernières semaines qu'il pouvait avoir de très bonnes informations. Certaines de ses "prédictions" se sont avérées particulièrement exactes, comme par exemple les dates de lancement de l'iPad Pro puis de l'iPhone SE , et plusieurs rumeurs sur d'autres produits qui ne sont pas encore sortis ont depuis été reprises par d'autres sources plus établies (AirPods "Lite", AirPods X, HomePod plus petit, révision de l'iPad 10,2"...).Tout en gardant un maximum de recul, il peut donc être intéressant de jeter un oeil aux autres allégations de ce mystérieux compte, qui se présente comme un réparateur d'iPhone. Il a notamment publié la liste ci-dessous le 12 mars dernier. Cette liste contient de nombreux éléments déjà connus mais d'autres sont nouveaux, dont un iPad Air 4 avec un design bord-à-bord, écran Mini-LED et Touch ID intégré sous la dalle , une puce Apple A12 pour le futur iPad 10,2", une manette de jeu vidéo, et un MacBook 12" avec puce ARM, qui serait donc le premier Mac à faire cette tant attendue transition . @L0vetodream annonce également un retard dans le développement des nouveaux modèles d'iMac, qui auraient vraisemblablement dû sortir en même temps que le Mac mini 2020 Il nous est malheureusement bien impossible de savoir d'où proviennent ces informations et si ce nouveau compte s'étant montré très fiable jusqu'ici saura prouver sa valeur sur la durée ; c'est donc une source à prendre avec prudence, même si tout cela semble assez cohérent. Si cette liste est exacte, c'est en tout cas une année particulièrement chargée qui attend Apple, même si personne n'en doutait. À suivre...