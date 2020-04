Le Magic Keyboard de l'iPad Pro pèse son poids !

Apple publie généralement des fiches techniques plutôt complètes pour ses différents produits, mais la firme de Cupertino peut se montrer moins exhaustive lorsqu'il s'agit de donner les détails relatifs à ses accessoires. Ainsi, Apple n'a pas précisé quel était le poids du Magic Keyboard de l'iPad Pro , une donnée pourtant essentielle pour un produit portable destiné à être quotidiennement transporté par certains utilisateurs. Les premières livraisons de Magic Keyboard ont eu lieu aujourd'hui et nous disposons donc des chiffres en question : le Magic Keyboard destiné au modèle 11" pèse 585 grammes, ce qui est supérieur au poids de l'iPad (471 grammes) lui-même ! Même chose du côté du modèle 12,9", avec pas moins de 710 grammes pour le clavier contre 641 grammes pour la tablette. On arrive donc à des totaux respectifs de 1,06 kg et 1,36 kg selon la taille choisie.

À titre de comparaison, le MacBook Air de 2020 pèse 1,29 kg, et il est donc légèrement plus léger que l'iPad Pro 12,9" associé à un Magic Keyboard. Le système de type cantilever associé à des aimants permettant de soutenir la tablette en lévitation nécessite un sacré contrepoids... Bien évidemment, le poids du Magic Keyboard est hors de propos dans le cadre d'une utilisation sédentaire du clavier, mais c'est une donnée qui peut entrer en ligne de compte si une telle association est destinée à finir dans un sac à main dans le cadre d'une utilisation ultra-nomade. Rappelons que le Magic Keyboard coûte 339 € (11") ou 399 € (12,9") sur la boutique en ligne d'Apple.