Déjà de premiers retours sur le Magic Keyboard de l'iPad Pro

Alors que les premiers exemplaires du Magic Keyboard de l'iPad Pro ont été livrés aujourd'hui, certains journalistes et youtubeurs américains ont pu tester le nouvel accessoire d'Apple avec un peu d'avance et ils nous livrent leurs premières impressions aujourd'hui. Elles sont globalement très bonnes, le clavier étant jugé très confortable et l'ensemble semblant solide, avec d'ailleurs une facilité déconcertante pour placer l'iPad sur son stand et le reprendre pour revenir à une utilisation plus nomade.Il y a néanmoins un certain nombre de critiques, non pas sur l'exécution — qui est clairement de bonne facture, même si des doutes peuvent être émis sur la manière dont un tel accessoire va vieillir — mais sur le concept même : l'angle de rotation est ainsi très limité, il manque les touches de fonction (pas question d'ajuster le volume ou la luminosité du rétroéclairage depuis le clavier, par exemple), il est impossible d'utiliser le port USB-C de la charnière pour autre chose que la recharge, et certains ont la sensation de se retrouver sur un Mac sans que tous les raccourcis clavier soient présents, tout en perdant très fortement en flexibilité (il faut retirer l'iPad Pro du Magic Keyboard pour s'en servir comme une tablette classique — impossible de replier le clavier au dos), le tout pour un budget prohibitif.Le Magic Keyboard est très bien réalisé, mais est-il l'accessoire ultime pour tous les utilisateurs de l'iPad Pro ? Avec un tel tarif — comptez 339 € (11") ou 399 € (12,9") — ce n'est pas si sûr. Vous pouvez ci-dessus retrouver les vidéos de The Verge , des copains de Presse Citron qui ont réussi à monter un premier aperçu en français en quelques heures, de Karl Conrad , de Sara Dietschy , de Peter McKinnon , de iJustine , sans oublier des retours écrits chez Engadget et TechCrunch