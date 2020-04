Apple organise un événement en ligne sur l'accessibilité

La quasi totalité des employés d'Apple est actuellement en télétravail et les boutiques du groupe sont fermées . Apple, qui apprécie particulièrement inviter la presse pour des événements physiques, au Steve Jobs Theater de Cupertino pour des annonces de produits où dans des centres de congrès plus importants pour l'annuelle WWDC, un salon consacré aux développeurs qui se tient en juin, est obligée de changer de format. Les premières annonces de produits de cette année ont eu lieu par communiqué de presse, et la WWDC, pour la première fois, se tiendra intégralement en ligne Cette nuit, Apple a envoyé aux développeurs une invitation pour un événement consacré à l'accessibilité qui se tiendra ce jeudi 23 avril directement sur le site d'Apple. Il n'est pas question ici de dévoiler de nouveautés particulières, mais de promouvoir les fonctionnalités logicielles destinées aux personnes en situation de handicap et d'encourager les développeurs à mettre en place tous les outils à leur disposition dans leurs applications.Cet événement ressemble à un test, une répétition de ce que nous devrions découvrir en juin pour la WWDC 2020. Forcée d'innover, Apple a mis en place un système permettant de poser des questions pendant les conférences, ce qui sera pratique pendant les multiples sessions de travail traditionnellement organisées durant la WWDC. Et ce test est bienvenu : lorsque les développeurs ont reçu l'invitation par e-mail, le boutonpermettant de réserver sa place à l'événement ne fonctionnait pas.