Apple fait la pub du Magic Keyboard de l'iPad Pro

Quelle est l'importance stratégique du Magic Keyboard de l'iPad Pro pour Apple ? Alors que les premières livraisons de ce nouvel accessoire ont eu lieu hier , Apple a déjà lancé une campagne de publicité à la télévision pour promouvoir ce nouveau moyen d'interaction avec sa tablette professionnelle. On y voit... un petit oiseau, un colibri qui apprécie visiblement beaucoup l'iPad, son nouveau clavier et ses touches rétroéclairées pour une utilisation dans le noir.On l'a vu hier soir, Apple a envoyé de nombreux exemplaires de démonstration à la presse pour s'assurer une importante couverture médiatique à l'occasion du lancement du Magic Keyboard. Cette nouvelle publicité nous montre qu'Apple compte bien activement promouvoir l'iPad Pro et son Magic Keyboard en tant qu'alternative crédible aux ordinateurs traditionnels.