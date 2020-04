App COVID-19 : la France veut la levée des restrictions Bluetooth d'iOS

Tandis qu'Apple et Google ont annoncé travailler main dans la main pour mettre en place un outil de suivi anonyme basé sur la technologie Bluetooth permettant de prévenir toutes les personnes croisées pendant la période d'incubation après avoir été testé positif au COVID-19, nombreux sont les États à vouloir mettre au point leur propre application de suivi. De son côté, la France et l'Union européenne ont voululeur application Stopcovid et surprise, ça coince. a annoncé Cédric O, Secrétaire d'État chargé du Numérique. En cause, une mesure de sécurité qui désactive l'accès au Bluetooth aux applications qui passent en arrière-plan. Une mesure qui ne s'appliquerait pas au système mis en place par Apple et Google, qui serait implémenté plus profondément dans le système., a déclaré Cédric O, qui a officiellement demandé à Apple de modifier son système d'exploitation. Apple n'a visiblement pas souhaité donner suite à la requête du gouvernement.La France ne souhaite pas que les entreprises de la Silicon Valley puissent accéder aux données de ses utilisateurs, même si le système conçu par Apple et Google est prévu pour rester totalement anonyme., fulmine Cédric O, précisant que. Mais le Secrétaire d'État a peu de leviers à activer pour convaincre Apple : lorsque le président de la commission des Lois lui demande si le gouvernement sera prêt pour le 11 mai, date du déconfinement, il répond que