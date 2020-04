Xcode va-t-il être décliné sur l'iPad avec iPadOS 14 ?

Xcode, le logiciel de développement d'Apple utilisé par les développeurs pour créer des applications pour iOS, watchOS, tvOS et bien sûr macOS, ne fonctionne pour le moment que sur Mac. Mais selon Jon Prosser , Apple préparerait une déclinaison de ce logiciel spécifique à l'iPad, qui deviendrait alors un outil de développement à part entière. C'est un logiciel lourd dont la présence sur iPadOS 14 serait un important faire-valoir pour l'iPad, ouvrant la porte à d'autres arrivées majeures sur cette plateforme.

Concept de Xcode sur iPad par Parker Ortolani

Apple multiplie les initiatives pour transformer l'iPad en outil de productivité pour les professionnels, la dernière en date étant bien sûr la prise en charge des trackpads et le lancement du Magic Keyboard pas plus tard que la semaine dernière. Apple fait tout son possible pour convaincre les éditeurs de lancer leurs logiciels professionnels les plus populaires sur l'iPad — l'arrivée de Photoshop en novembre dernier est tout un symbole — et il paraîtrait donc plutôt logique qu'Apple s'applique le même raisonnement à elle-même. iPadOS 14 sera présenté à l'occasion de la WWDC 2020 , dans le courant du mois de juin.