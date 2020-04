Apple Pay est disponible chez TransferWise

Trois mois après les premiers signes de l'arrivée d'Apple Pay chez TransferWise, le service de paiement mobile d'Apple est enfin disponible pour les clients de cet établissement spécialiste des transferts d’argent internationaux, qui propose également une carte de débit qui peut désormais être ajoutée à l'application Wallet pour des paiements depuis l'iPhone et l'Apple Watch.La liste des partenaires d'Apple Pay continue de s'allonger, en prévision des 99% de cartes françaises prises en charge d'ici la fin de l'année. Parmi les nouvelles banques qui ont déjà été annoncées pour les prochains mois, on retrouve LCL Qonto et Kard