Un iMac 23'' totalement repensé pour Apple en fin d'année 2020 ?

La tant attendue refonte de l'iMac devrait survenir durant le second semestre de cette année 2020, affirme aujourd'hui le China Times . La publication ne donne qu'un seul détail sur le futur tout-en-un d'Apple, mais il est croustillant : l'iMac en question devrait intégrer un écran d'une diagonale de 23" ! Il devrait vraisemblablement s'agir du successeur du modèle 21,5" actuel, qui gagnerait donc en surface de travail mais pas forcément en encombrement grâce à la réduction des (très) larges marges aujourd'hui présentes autour de la dalle. Le China Times n'aborde pas le sujet du modèle qui remplacera l'iMac 27", mais on imagine qu'il pourrait alors atteindre 29" voire 30" en suivant le même principe.Nous le rappelons régulièrement : après huit ans sans changement de design, il faut s'attendre à une importante refonte pour l'iMac, qui devrait profiter de cette remise à plat pour perdre son antique disque dur et basculer définitivement vers la mémoire flash (lire :). Quelques bruits de couloir évoquaient une sortie dès le printemps , en même temps que les "nouveaux" Mac mini , mais l'épidémie de coronavirus aurait bousculé les projets d'Apple et le tout-en-un pommé, non prioritaire par rapport à d'autres projets plus stratégiques pour la firme de Cupertino, aurait donc pris du retard. L'achat d'un iMac reste en tout cas déconseillé pour le moment si vous êtes en capacité d'attendre avant de renouveler votre matériel : même si la sortie de l'iMac 2020 n'a lieu que cet automne, on peut raisonnablement s'attendre à quelque chose d'ambitieux.