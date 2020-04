Un iPad Air 4 avec un écran de 11'' prévu pour 2020 ?

L'iPad Air 3 a été présenté en mars 2019 et il devrait recevoir un successeur à la fin de cette année 2020, selon le China Times . Il y a très peu de détails sur les caractéristiques auxquelles s'attendre, mais nos confrères esquissent une révision d'envergure en évoquant une diagonale de, contre 10,5" pour le modèle actuel. Les ingénieurs de Cupertino ne se contenteraient en effet pas de mettre à jour certains composants : la future tablette changerait ainsi de châssis.Un peu plus tôt ce mois-ci, le mystérieux compte Twitter @L0vetodream qui a déjà vu juste sur certaines rumeurs nous parlait déjà d'un iPad Air 4 , promettant un design bord-à bord, une dalle mini-LED et une intégration de la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID directement à l'écran. Avec une telle évolution, l'iPad Air 4 pourrait se permettre de réduire ses marges sur et sous l'écran, et donc de gagner un écran légèrement plus grand sans augmenter de taille de l'ensemble. L'intégration de Touch ID à l'écran serait une première dans la gamme d'Apple, et cela pourrait représenter une alternative moins coûteuse à Face ID, qui resterait donc réservé à l'iPad Pro...Bien sûr, tout cela est encore lointain et le China Times n'est pas un grand habitué des rumeurs : voilà des allégations qui sont donc à prendre avec prudence en attendant confirmation ou infirmation d'autres sources, même si notre curiosité est clairement éveillée !