iPhone 12 Pro : le modèle 6,7'' prendrait du retard

On le sait, l'épidémie de coronavirus a fortement bousculé les différents projets d'Apple pour cette année. Les ingénieurs de Cupertino et leurs partenaires asiatiques feraient tout leur possible pour rattraper le temps perdu et lancer l'iPhone 12 dès le mois de septembre comme initialement prévu, mais le timing serait très serré et le moindre pépin pourrait conduire à un report du lancement. Selon Ming-Chi Kuo , dont la qualité des sources n'est plus à prouver, Apple aurait effectué des changements de dernière minute sur la conception des antennes 5G mmWave au début du mois d'avril, et les mesures de confinement auraient depuis conduit à de nouveaux retards. Également, le modèle 6,7", dont le design interne serait plus complexe, serait déjà décalé au mois d'octobre et il y aurait donc un lancement en deux temps.

Concept par EverythingApplePro

L'iPhone 12 Pro Max, qui serait donc le plus grand modèle de la gamme avec sa diagonale de 6,7" (contre 6,5" pour l'iPhone 11 Pro Max actuel), a fait l'objet de fuites particulièrement détaillées la semaine dernière (lire :). Avec des bordures plates et des marges réduites autour de l'écran, il arborerait une encoche à la taille réduite et un bloc de capteurs réorganisé pour accueillir le scanner LiDAR inauguré par l'iPad Pro de 2020. Cette évolution de design devrait être complétée de plusieurs autres importantes nouveautés matérielles, dont la prise en charge de la 5G, la puce Apple A14 ou encore — peut-être — la technologie ProMotion pour augmenter le taux de rafraichissement de l'écran.