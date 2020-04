Un iPhone SE Plus en 2021, mais sous quelle forme ?

Nous nous posions la question ce week-end : maintenant que l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus ont officiellement pris leur retraite, Apple va-t-elle dévoiler un iPhone SE Plus de 5,5" pour accompagner le nouvel iPhone SE de 4,7" ? Si plusieurs rumeurs estiment que cela serait le cas, il ne faudrait pas s'attendre à un lancement de sitôt. Selon Jon Prosser , le futur modèle en question aurait initialement été prévu par Apple pour le mois de mars... 2021, et du retard aurait été pris avec l'épidémie de coronavirus. Selon Ming-Chi Kuo , la commercialisation de cet iPhone pourrait même ne pas survenir avant le second semestre de l'année prochaine.Parle-t-on bien de la même chose ? Avec l'iPhone SE, Apple a fait le service minimum en ne modifiant qu'une poignée de composants sur un téléphone au design inchangé par rapport à l'iPhone 8. Clairement, il n'y a pas de justification technique à un lancement aussi tardif pour le modèle "Plus", d'autant que celui-ci pourrait également être doté d'une puce Apple A13 si l'on en croit Jon Prosser. Et commercialement, cela pourrait aussi être compliqué avec un iPhone XR qui sera amené à baisser de prix à l'automne prochain, démocratisant encore un peu plus le design à encoche.

Le dos de l'iPhone 8 Plus, avec son double appareil photo

Et si les rumeurs étaient justement en train d'évoquer le successeur... de l'iPhone XR ? Dès le mois de décembre dernier, Ming-Chi Kuo évoquait un téléphone doté d'une dalle de 5,5" ou de 6,1" qui serait dépourvu de la technologie de reconnaissance faciale Face ID, avec le capteur de Touch ID intégré directement sur le bouton d'allumage sur le côté du châssis. L'analyste précisant que l'appareil en question intégrerait un écran LCD et non OLED comme tous les modèles haut de gamme à venir, il devrait bien s'agir d'un modèle destiné à assurer un prix d'appel en entrée de gamme, et donc en complément de l'iPhone SE de 2020. Un iPhone "12R", en somme.Tout cela est encore un peu flou et nous en apprendrons certainement plus sur le sujet dans les prochains mois. Il ne faut en tout cas vraisemblablement pas s'attendre à un grand modèle d'iPhone SE cette année.