Confusion autour des AirPods Pro ''Lite''

Plusieurs rumeurs évoquent la possibilité qu'Apple commercialise de nouveaux modèles d'AirPods Pro, complémentaires des écouteurs actuels encore bien trop jeunes — ils sont sortis en octobre dernier — pour être remplacés. En février, le site taïwanais DigiTimes affirmait qu'Apple préparait des modèles moins chers qu'il surnommait alors AirPods Pro "Lite". Initialement prévus pour le deuxième trimestre de cette année, leur développement aurait été chamboulé par l'épidémie de coronavirus et ils auraient été retardés , DigiTimes affirmant qu'ils ne seraient finalement pas lancés avant le mois de septembre au plus tôt.DigiTimes n'a jamais donné de détails sur les caractéristiques techniques de ces AirPods Pro moins chers, mais il est facile d'imaginer l'absence de la technologie de réduction de bruit Pure ANC et/ou l'absence de recharge sans fil pour le boîtier des écouteurs. Entre temps, une nouvelle rumeur est apparue : celle des AirPods X, évoqués par le leaker Jon Prosser au début du mois d'avril et qui seraient des modèles inspirés des BeatsX, qui disposent d'un fil reliant les deux écouteurs entre eux, et destinés à des utilisateurs sportifs. Prévus pour une commercialisation à l'automne aux alentours de 200 dollars, ils pourraient correspondre aux AirPods Pro "Lite" promis par DigiTimes.Les bruits de couloir sont depuis de plus en plus confus. Alors que Jon Prosser affirme que(mais lesquels ?) seraient lancés dès le mois de mai , DigiTimes clame désormais que de(mais pas "Lite") initialement prévus pour ce mois de mai auraient pris tellement de retard qu'ils seraient finalement lancés en fin d'année... voire au début de l'année prochaine.Les rumeurs sur les produits d'Apple en cours de préparation sont rarement fiables à 100%, mais nous avons généralement une très bonne idée de ce à quoi nous attendre avec quelques semaines voire quelques mois d'avance ; le nouvel iPhone SE, sorti ce mois-ci sans la moindre surprise, en est la preuve. Il y a certaines fois cependant où les bruits de couloir sont bien difficiles à suivre et à interpréter... Quelque chose se trame du côté des AirPods, mais il semble encore trop tôt pour savoir précisément quoi.