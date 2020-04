Nouvelle confirmation pour la refonte à venir de l'iMac

La refonte de l'iMac, ce sera bien pour cette année, a confirmé Mark Gurman. Officiant habituellement sur Bloomberg, le journaliste échangeait sur les rumeurs du monde Apple avec ses followers ce matin sur Periscope . Le journaliste, qui dispose de sources à la fiabilité aussi constante que la chevelure de Craig Federighi, rassure qu'il s'agira bien d'une révision, mentionnant sans trop se mouiller la possibilité d'un changement de design. Pas plus tard qu'hier, le China Times nous soufflait une diagonale de 23 pouces pour le nouvel iMac d'entrée de gamme, qui gagnerait donc un pouce et demi., confie Mark Gurman en n'en disant pas plus.L'attente aura été longue : si l'iMac aujourd'hui au catalogue date de mars 2019 , le design du tout-en-un pommé n'a pas bougé depuis pas moins de huit ans . C'est donc un remodelage d'envergure qui est espéré cette année avec une augmentation de la taille des diagonales — comme sur le MacBook Pro — en rognant sur les généreuses marges aujourd'hui présentes autour de la dalle, mais également avec d'importantes évolutions technologiques, comme la bascule de l'anachronique disque dur à la mémoire flash contemporaine. Côté calendrier, le China Times évoquait hier un lancement durant le second semestre, ce qui devrait nous mener à l'automne. Encore un peu de patience...