Le MacBook Pro 14'' en mai, le modèle 16'' revu cet automne ?

Quelques mois après la sortie du MacBook Pro 16" et de son design remanié, Apple s'apprêterait bien à appliquer le même traitement au petit modèle, a confirmé Mark Gurman dans un entretien avec ses followers sur Periscope ce matin. On retrouverait bien une diagonale d'écran en hausse — la dalle passant de 13,3" à 14,1" , nous confiait Ming-Chi Kuo en mars — ainsi que le nouveau clavier à mécanisme à ciseaux, plus confortable et surtout plus fiable. Le journaliste de Bloomberg, aux sources si fiables, rejoint donc les récentes rumeurs sur le sujet. Selon Jon Prosser, l'annonce pourrait avoir lieu dès le mois de mai Une fois le MacBook Pro 14,1" commercialisé, Apple n'en aurait pas fini avec ses ordinateurs portables professionnels pour cette année. Il faudrait en effet s'attendre à une révision du MacBook Pro 16" pour l'automne, en octobre ou en novembre selon Mark Gurman. Bien sûr, il ne serait pas question cette fois d'un nouveau changement de design : Apple se contenterait de mettre à jour certains composants, comme les processeurs, les cartes graphiques et pourquoi pas l'écran , pour rester à la page.