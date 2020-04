Pour sauver le HomePod, un modèle mini et un Siri maxi

Fortement déçue par les mauvaises ventes de son enceinte connectée, Apple aurait mis en place une équipe pour, affirme Mark Gurman de Bloomberg sur Periscope . Apple aurait deux pistes pour promouvoir son enceinte cette année, selon le journaliste : un HomePod plus petit et moins cher ainsi quepour Siri, l'assistant vocal de la marque. Le prix exorbitant et l'inefficacité de Siri, voilà des critiques que l'on entend régulièrement au sujet du HomePod, qui coûte 329 € alors que l'on trouve des enceintes concurrentes, avec des assistants plus efficaces, pour quelques dizaines d'euros.

Concept par EverythingApplePro

Ce HomePod plus petit est visiblement en préparation depuis un long moment : Mark Gurman nous en parlait déjà... en août dernier , évoquant déjà une sortie en 2020 et la présence de seulement deux tweeters, contre sept sur le modèle actuel. Il n'y a pas de secret : il faut rogner sur la puissance et la qualité du son pour baisser en prix. Rien de réellement nouveau sur ce point donc, mais les améliorations de Siri évoquées par Mark Gurman restent mystérieuses pour le moment. Nous en saurons sans doute plus à l'occasion de la présentation des nouveautés d'iOS 14 à la WWDC 2020 , qui se tiendra au début du mois de juin.