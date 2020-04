De très bons premiers retours pour l'iPhone SE de 2020

Officiellement présenté par Apple la semaine dernière, l'iPhone SE de seconde génération sera officiellement disponible ce vendredi 24 avril. Comme à son habitude, Apple a envoyé quelques exemplaires de démonstration à des journalistes et youtubeurs américains triés sur le volet, qui ont pu tester le nouvel iPhone d'entrée de gamme et nous présentent aujourd'hui leurs premières impressions.Ces premiers retours sont globalement excellents, mais l'idée n'est pas de comparer l'iPhone SE de 2020 aux smartphones les plus haut de gamme du moment, qui sont évidemment supérieurs : le nouveau téléphone d'Apple n'est qu'une révision de l'iPhone 8, sans changement de design, simplement avec quelques composants plus au goût du jour. L'idée est plutôt de se poser une question simple : quel est le rapport qualité/prix de ce modèle ? Avec des tarifs débutant à 489 € pour 64 Go de stockage, contre 809 € pour l'iPhone 11 ou même 1 159 € pour l'iPhone 11 Pro, que choisit-on de laisser de côté pour bénéficier d'un prix aussi abordable ?Les réponses à ces questions sont très simples : l'iPhone SE de 2020 fait à peu près tout ce qu'on attend de lui, et il promet de le faire pour longtemps grâce à sa puce Apple A13 de toute dernière génération qui lui permettra de rester dans le coup plusieurs années. Le téléphone est puissant, très puissant, et il prend des photos de bonne qualité. Et c'est tout bêtement un iPhone, avec les services d'Apple et toutes les applications que l'on connaît, réactives et fluides.Bien sûr, il serait possible de faire mieux, par exemple sur l'autonomie (celle des modèles à encoche est nettement supérieure) et sur le design — de telles marges sur le haut et le bas de l'écran sont presque anachroniques aujourd'hui. Et bien sûr, l'iPhone SE n'a qu'un seul capteur arrière, sans zoom optique, sans ultra-grand angle et sans mode nuit. Mais ce sont justement ces petits compromis ici et là, qui ne changent finalement pas grand chose à l'usage que l'on aura du téléphone au quotidien, qui permettent de faire tomber le prix. En bref, l'iPhone SE n'est pas le meilleur de ce qu'Apple peut fournir, mais c'est qualitatif et suffisant sur tous les postes, pour un budget franchement plus raisonnable que celui des modèles plus haut de gamme.Vous retrouverez ci-dessous les retours en vidéo de The Verge et Marques Brownlee , qui nous ont paru très pertinents. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez vous rendre chez TechCrunch CNET ou encore Engadget . L'iPhone SE est en précommande depuis vendredi dernier et les premières livraisons auront lieu ce vendredi. Notez qu'il est possible de bénéficier d'un petit rabais de 30 € en commandant l'iPhone SE chez les opérateurs