Des failles de Mail corrigées avec iOS 13.4.5

Deux importantes failles ont été découvertes au sein de l'application Mail d'iOS, a annoncé l'entreprise de cyber-sécurité ZecOps . Les failles, présentes sur le système mobile d'Apple depuis iOS 6 en 2012, permettent à un utilisateur malveillant d'attaquer un iPhone, un iPad ou un iPod touch par le simple envoi d'un e-mail contenant des bouts de code pouvant lui donner accès aux e-mails contenus dans l'application, puis lui permettre de les modifier ou de les supprimer. Ces vulnérabilités auraient été exploitées ces deux dernières années, ZecOps citant des attaques contre des responsables d'entreprises, des entreprises de sécurité, un particulier fortuné et un journaliste.Jusqu'ici inconnue, cette faille a été récemment identifiée par Apple et ZecOps annonce qu'un correctif a été déployé dans la version 13.4.5 d'iOS, qui est actuellement en version bêta et dont la version finale ne sortira qu'en mai. Les chercheurs en sécurité de ZecOps recommandent de ne pas utiliser l'application Mail d'Apple en attendant la sortie de cette nouvelle version d'iOS, même si les risques sont très faibles pour le grand public.