La Smart Battery Case de l'iPhone 7 fonctionne avec l'iPhone SE

La Smart Battery Case de l'iPhone 7, déjà compatible avec l'iPhone 8, marche très bien avec l'iPhone SE de 2020, a découvert Nick Guy de Wirecutter. Ce n'est pas une grande surprise, le design du nouvel iPhone SE étant strictement identique à celui de l'iPhone 8, mais Apple n'indique pas cette compatibilité sur son site web et il y avait donc un doute. Cette absence de compatibilité officielle pourrait être expliquée par la technologie de recharge sans fil de l'iPhone SE, qui ne fonctionne plus lorsque ce dernier est rangé dans la Smart Battery Case. Dans les modèles de Smart Battery Case destinés à l'iPhone XS et aux modèles plus récents, la recharge sans fil est bien prise en charge directement par la coque.Si vous disposiez déjà d'une Smart Battery Case avec votre iPhone 7 (ou votre iPhone 8) et que vous remplacez votre téléphone par un iPhone SE de seconde génération, vous pourrez donc continuer d'utiliser cet accessoire, qui permet d'allonger l'autonomie du smartphone jusqu'à 26 heures en conversation ou 22 heures en navigation sur Internet. La Smart Battery Case de l'iPhone 7 est toujours vendue par Apple, à 119 € sur l'Apple Store , et elle bénéficie régulièrement de promos chez les revendeurs