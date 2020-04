Le Magic Keyboard pris en charge par l'AppleCare+ de l'iPad Pro

Le Magic Keyboard de l'iPad Pro, disponible depuis la semaine dernière , coûte 339 € dans sa déclinaison 11" et 399 € dans sa déclinaison 12,9". C'est un sacré budget pour un accessoire, et la question de ce qui se passe en cas de panne ou de casse n'en est que d'autant plus pertinente. Le site d'Apple nous donne une bonne nouvelle : l'AppleCare+ destinée à l'iPad Pro prend bien en charge le Magic Keyboard lui étant associé. En cas de dommage survenu dans les deux ans de couverture d'AppleCare+, les frais supplémentaires seront de 29 € pour toute réparation, comme pour l'Apple Pencil.AppleCare+ est une police d'assurance offrant une assistance technique et une garantie de deux ans. Pendant cette période, jusqu'à deux dommages accidentels sont couverts pour un supplément de 49 € pour l'iPad Pro et de 29 € pour ses accessoires. AppleCare+ pour l'iPad Pro coûte 139 € et doit être souscrit dans les 60 jours suivant la date d’achat de la tablette pour être valable.