Notre test du MacBook Air de 2020

Design et clavier

Au premier abord, le MacBook Air de 2020 ressemble comme deux gouttes d'eau à son prédécesseur, mais une différence permet de le distinguer instantanément : Apple a changé de clavier ! Exit le tristement célèbre clavier à mécanisme papillon, le nouveau MacBook Air intègre un clavier à mécanisme à ciseaux bien plus classique... et surtout plus fiable. L'ancien clavier, d'une extrême finesse, était très sensible aux incrustations de poussière et cela pouvait conduire à des touches bloquées ou des touches prises en compte deux fois ; Apple avait même lancé un programme qualité étendant la garantie du clavier à quatre ans. Le nouveau clavier revient donc à une conception plus traditionnelle ne posant pas de problème particulier.Ce nouveau clavier peut s'identifier de loin grâce à ses touches directionnelles, qui sont désormais en forme de T inversé alors que celles du clavier papillon présentaient des touches latérales deux fois plus épaisses. Mais surtout, le nouveau clavier se distingue par des touches plus épaisses, d'une course supérieure de 1 millimètre. La frappe est nettement moins sèche que sur les anciens modèles, moins bruyante également. Il faut un peu de temps pour s'y adapter si l'on a pris l'habitude des touches des claviers papillon, mais c'est un mal pour un bien ; le confort de frappe nous paraît très largement supérieur, même si c'est une appréciation qui comporte une part de subjectivité.

MacBook Air 2019 à gauche — MacBook Air 2020 à droite

Question fiabilité, nous avons désormais un peu de recul sur cette nouvelle génération de clavier, qui a été inaugurée par le MacBook Pro 16" en novembre 2019. Et jusqu'ici... tout va bien ! C'est un sujet que nous avons suivi de près depuis la sortie de ce nouveau clavier en fin d'année dernière, et les retours que nous avons des centres de réparation sont excellents : on est bien de retour à une fiabilité comparable à celle des claviers à mécanisme à ciseaux qu'Apple utilisait avant cette parenthèse des claviers papillon qui est désormais refermée. C'est un véritable soulagement !

MacBook Air 2020 à gauche — MacBook Air 2019 à droite

Pour intégrer ce nouveau clavier plus épais, Apple a dû légèrement revoir la conception de sa machine. Le nouveau MacBook Air est ainsi très légèrement plus épais, même s'il faut mettre les deux générations d'ordinateurs côte à côte pour se rendre réellement compte de la différence. Cette petite augmentation de l'épaisseur implique un poids qui est également légèrement supérieur, avec 1 262 grammes sur la balance pour le nouveau modèle contre 1 232 grammes pour la génération précédente. Là aussi, cette évolution de seulement 30 grammes n'est évidemment pas réellement perceptible au quotidien et on ne peut donc que se ravir qu'Apple ait décidé d'intégrer au MacBook Air ce nouveau clavier à mécanisme à ciseaux.

MacBook Air 2019 à gauche — MacBook Air 2020 à droite

Performances

Sur le MacBook Air de 2020, Apple a utilisé des processeurs Core de 10ème génération d'Intel. Ces nouvelles puces promettent monts et merveilles, Apple avançant une puissance de traitement jusqu'à deux fois supérieure et des performances graphiques jusqu'à 80% plus rapides que sur la génération précédente. Dans les faits, cela dépend bien sûr du modèle choisi, ainsi que des usages.Arrêtons-nous un instant sur les configurations proposées. Sur le modèle d'entrée de gamme à 1 199 €, Apple intègre un processeur Core i3 cadencé à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz). Sur le modèle haut de gamme à 1 499 €, Apple intègre un processeur Core i5 quadricœur de 10e génération cadencé à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,5 GHz), et ce processeur est également proposé en option sur le petit modèle pour un supplément de 50 €. Enfin, un Core i7 quadricoeur cadencé à 1,2 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,8 GHz) est également proposé en option sur les deux modèles, pour un supplément qui est de 130 € sur le modèle à 1 199 € et de 80 € sur le modèle à 1 499 €.Les fréquences ne varient que marginalement d'un modèle à l'autre, et c'est principalement le nombre de coeurs qui fait la différence au sein de cette nouvelle gamme. C'est d'ailleurs la première fois qu'un processeur quadricoeur fait son apparition sur un MacBook Air ! Sur les mesures de Geekbench 5, le Core i3 bicoeur s'en sort déjà pas mal, avec 989 points en monocoeur et 1 958 points en multicoeur, soit pratiquement 30% de mieux par rapport au Core i5 des anciens modèles. Le Core i5 s'envole grâce à ses quatre coeurs avec 1 061 points en monocoeur et surtout 2 689 points en multicoeur, et le Core i7 grimpe jusqu'à 1 099 points en monocoeur et 2 840 points en multicoeurs.Tout cela est particulièrement prometteur, mais les logiciels de benchmarks ont leurs limites... tout comme le système de refroidissement de la machine. Le MacBook Air n'a clairement pas été taillé pour les performances, avec un système de ventilation qui n'est pas directement relié au processeur . Lorsque l'ordinateur est fortement sollicité, le processeur chauffe ainsi rapidement et doit moduler sa fréquence pour conserver une température ne dépassant pas les 100°C, tandis que le pauvre ventilateur se fait vite remarquer (alors qu'il est le reste du temps très silencieux) mais ne peut pas faire de miracles.Sur notre classique test de conversion Handbrake par exemple, nous avons été surpris de constater que le temps de calcul du MacBook Air de 2020 équipé du Core i3 était pratiquement identique à celui de l'ancien modèle ! Et pour le Core i5, les gains — aussi appréciables soient-ils — sont assez éloignés de ce que suggèrent les benchmarks au premier abord. Avec 10,48 minutes pour convertir en x265 notre vidéo de 2m35s, le MacBook Air quadricoeur a ainsi mis le même temps qu'un MacBook Pro 13,3" bicoeur de 2017, à deux secondes près. Score Geekbench du MacBook Air : 2 689. Score Geekbench du MacBook Pro : 2 036. Pour le même résultat lors d'un calcul musclé dans la vraie vie.On sent donc que les processeurs d'Intel sont limités par le châssis étriqué du MacBook Air, et c'est d'autant plus dommage que les graphismes de cette nouvelle génération présentent d'intéressants progrès. Certes, pas au point de pouvoir jouer convenablement sur des titres récents sur le MacBook Air — oubliez ça tout de suite, même avec des réglages modestes — mais les circuits graphiques intégrés Iris Plus d'Intel peuvent effectivement gagner jusqu'à 80% de puissance (voire plus) dans certains cas comme l'affirme Apple, ce qui peut rapidement faire la différence sur les applications tirant parti de ce composant (et les jeux ayant quelques années). Pour aller un peu plus loin, vous pouvez retrouver ci-dessous toute une série de mesures réalisées par TheJuan&Only qui nous montrent qu'il peut y avoir un joli fossé entre le MacBook Air de 2020 et son prédécesseur, et que la puce Iris Plus du modèle quadricoeur offre plus de puissance que celle du petit modèle.

Mesures par TheJuan&Only

Stockage

Autonomie

En résumé, c'est tout de même un intéressant bond en avant que nous propose Apple cette année, même si le refroidissement du MacBook Air gagnerait à être revu (mais Apple voudrait-elle alors marcher sur les platebandes du MacBook Pro 13,3" ?). Le petit ordinateur portable d'Apple restera idéal pour tous les usages de la vie quotidienne auxquels cette machine est destinée, et les gains de puissance seront appréciables en cas de gros besoins momentanés — oui, il est possible de monter une vidéo 4K sur le MacBook Air, même si le MacBook Pro est plus approprié pour une telle tâche. L'option permettant d'obtenir le Core i5 quadricœur sur le modèle d'entrée de gamme pour seulement 50 € devrait rencontrer un certain succès ; cette puce peut en effet représenter le compromis parfait pour qui veut en avoir un peu plus sous la pédale sans pour autant basculer sur un MacBook Pro. Les gains du Core i7, plus marginaux à l'inverse du prix de la puce, nous semblent moins pertinents.C'est une page qui se tourne pour le MacBook Air : avec cette génération de 2020, Apple a enfin abandonné la capacité de 128 Go en entrée de gamme ! Le petit portable débute désormais avec un stockage de 256 Go, et sans rogner sur les performances qui se situent entre 1,2 Go/s en lecture et 1,3 Go/s en écriture pour le modèle 256 Go, et à 1,3 Go/s en lecture et en écriture pour le modèle 512 Go. C'est plus ou moins comparable au modèle de 2019 doté d'un SSD de 256 Go (pour lequel Apple avait réduit la voilure ), et c'est amplement suffisant pour une machine de cet acabit. En revanche, il y avait dans la gamme précédente une grande différence de vélocité en écriture entre les deux SSD proposés par défaut. Ce n'est plus le cas désormais, même si le modèle haut de gamme conserve un petit avantage, et c'est une très bonne nouvelle.Pour ce MacBook Air de 2020, Apple promet une autonomie pouvant atteindre onze heures en navigation web, et jusqu'à douze heures en lecture vidéo sur l'app Apple TV. Voilà qui est plutôt inhabituel : en navigation web, c'est une heure de moins que sur les modèles précédents, alors que la batterie n'a pas changé ! Dans les faits, c'est à peu près vrai même s'il est très difficile de tester cet aspect de manière réaliste. Il faut d'ailleurs bien préciser que ces chiffres avancés par Apple représentent un maximum assez théorique, lorsqu'un seul logiciel est ouvert et que la luminosité de l'écran est abaissée à un niveau pouvant rapidement devenir inconfortable. Dans une utilisation "de la vie de tous les jours", avec plusieurs logiciels ouverts simultanément et une luminosité confortable sans être poussée à son maximum, l'autonomie moyenne se situe généralement entre six et huit heures. Et en cas d'utilisation très exigeante, il est tout à fait possible d'épuiser la batterie du MacBook Air de 2020 en moins de trois heures.Même si le MacBook Air de 2020 reste dans le haut du panier par rapport à de nombreux modèles concurrents, ce petit recul est particulièrement décevant, d'autant que l'adoption des puces Ice Lake d'Intel, qui sont les premières à utiliser le procédé de gravure d'une finesse de 10 nanomètres du fondeur, laissait au contraire espérer une hausse de l'autonomie.Une autre petite déception, ou en tout cas particularité à connaître, concerne le chargeur fourni avec le MacBook Air, qui est d'une puissance de 30 W. Ce chargeur est agréablement compact, certes, mais il ne permet pas de recharger l'ordinateur à pleine vitesse : comptez 2h10 pour une recharge complète, contre 1h45 pour le chargeur 61 W du MacBook Pro, plus volumineux mais plus rapide. Ce n'est pas forcément un défaut — certains utilisateurs ultra-mobiles préfèreront un chargeur compact à un chargeur rapide — mais certains utilisateurs préféreront la vitesse à la compacité et pour ceux-là, il faudra compter un supplément de 75 €

Le chargeur 30 W du MacBook Air

Microphones et webcam





Votre navigateur ne supporte pas la balise audio.



Comme le MacBook Pro 16" en fin d'année dernière, le MacBook Air de 2020 intègre un nouveau système composé de trois microphones pourpour les appels sur FaceTime et les différents services de messagerie. Indéniablement, il y a du mieux comme vous pouvez le constater sur le petit enregistrement ci-dessous : la voix se détache mieux du bruit ambiant, mieux atténué, et la voix est effectivement plus claire, plus naturelle.Cette petite évolution n'est pas indispensable, mais elle est la bienvenue. Apple réalise d'énormes progrès du côté du son depuis quelques années, et c'est bien sûr une bonne chose que le Mac bénéficie de ces avancées. En ces temps de confinement où les télécommunications sont très utiles, on peut tout particulièrement apprécier la qualité de ce genre de composants... et se demander pourquoi Apple n'apporte pas la même attention à ses webcams. Le son est certes plus important que l'image dans une communication, mais la caméra FaceTime HD 720p du MacBook Air est aujourd'hui loin derrière le capteur frontal de l'iPhone et la qualité devient vite exécrable lorsque l'éclairage de la pièce n'est pas optimal. Il serait grand temps de faire quelque chose sur ce point.

En intérieur avec un éclairage "normal"

En intérieur, de jour, avec les volets à moitié fermés

Conclusion

Qui aime bien châtie bien : le MacBook Air de 2020 présente bien quelques petites déceptions, mais c'est dans l'ensemble une excellente machine que nous avons pu tester. Le MacBook Air est fin, léger, dispose d'un écran magnifique, d'un clavier confortable et fiable, il est ultra-réactif grâce à sa mémoire flash de très bonne facture, et il présente des performances brutes amplement suffisantes pour une utilisation de la vie de tous les jours.Bien sûr, on aurait préféré une puissance plus importante — on préfère toujours une puissance plus importante — mais ce n'est pas tellement la problématique du MacBook Air : les utilisateurs plus exigeants choisiront plutôt un MacBook Pro. On peut en revanche regretter l'autonomie en légère baisse, la présence d'une webcam franchement médiocre, le chargeur qui pourrait être plus rapide, sans oublier l'absence de Wi-Fi 6 et de ses débits plus importants qui sera amené à se démocratiser dans les prochaines années.

MacBook Air 2019 à gauche — MacBook Air 2020 à droite

Aspect technique mis à part, la meilleure nouvelle de cette année est incontestablement tarifaire. Alors qu'Apple vendait son MacBook Air de 2019 à partir de 1 249 € pour 128 Go de stockage, les modèles de 2020 démarrent à 1 199 € pour 256 Go de stockage. Une mémoire flash deux fois plus capacitaire couplée à une baisse de prix, ce n'est pas tous les jours qu'Apple montre autant de bonne volonté ! Et certaines options, comme le fameux Core i5 proposé pour un supplément de 50 € sur le modèle d'entrée de gamme, sont très abordables et devraient rencontrer un grand succès.Vous pouvez retrouver le MacBook Air sur l'Apple Store en ligne ainsi que chez les principaux revendeurs, comme la Fnac CDiscount ou encore Rue du Commerce . Pour plus de facilité, vous pouvez retrouver tout ce petit monde directement sur notre comparateur de prix , qui vous permet également de mettre en place des alertes en cas de baisse de tarif. Alternativement, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'un rabais de 10% sur l'Apple Store éducation si vous êtes étudiant ou enseignant. En cas de doute, de questionnement, n'oubliez pas que nos forums sont également à votre disposition pour poser toutes vos questions.