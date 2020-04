Le premier Mac ARM, dès 2021 avec un dérivé de la puce Apple A14 ?

Le premier Mac équipé d'un processeur ARM conçu en interne par Apple serait toujours prévu pour l'année prochaine, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . L'ordinateur, qui serait très probablement un portable pour des questions de puissance, intègrerait un dérivé de la puce Apple A14 qui équipera l'iPhone 12 cet automne. Apple aurait trois processeurs ARM pour Mac en cours de test, et ils seraient largement plus performants que ceux destinés à l'iPhone ou à l'iPad.Selon Mark Gurman, la première puce ARM utilisée par Apple sur un Mac aurait pas moins de huit coeurs dédiés à la performance (nom de code Firestorm), et quatre dédiés à l’efficacité énergétique (nom de code Icestorm) en plus d'autres éléments comme la partie graphique. Et Apple plancherait déjà sur des processeurs grimpant jusqu'à douze coeurs dédiés à la performance sur des processeurs qui pourraient se retrouver sur un MacBook Air.Sans surprise, ce dérivé de la puce Apple A14 serait gravé par TSMC avec une finesse de 5 nanomètres . Une future génération basée sur la puce Apple A15 de l'iPhone de 2021 serait également sur la planche à dessin à Cupertino ; les modèles destinés à iOS et ceux destinés à macOS suivraient une évolution commune, du moins pour le début de la transition, ce qui pourrait suggérer un rythme plus régulier pour le renouvellement de certains Macs. Le « projet Kalamata » aurait été lancé il y a déjà plusieurs années, Mark Gurman mentionnant par exemple un prototype de Mac équipé d'un dérivé de la puce Apple A12X de l'iPad Pro en 2018 qui aurait donné confiance aux ingénieurs d'Apple sur le calendrier menant à une annonce en 2020.Une grosse partie de la transition des puces Intel aux puces ARM sera logicielle, et Apple développerait des outils permettant le bon fonctionnement des applications actuelles sur la future plateforme matérielle, qui est radicalement différente. Si le premier Mac ARM sortirait donc d'ici l'année prochaine, l'officialisation de cette transition devrait avoir lieu bien plus tôt, sans doute dès la WWDC 2020 qui se tiendra en juin. Apple devrait donc nous donner tous les premiers détails de cette révolution à venir dans très peu de temps.