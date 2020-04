De nouveaux Powerbeats Pro en préparation ?

De nouveaux modèles de Powerbeats Pro sont vraisemblablement en préparation, a repéré Apple Insider dans un dépôt effectué par Apple auprès de la FCC américaine : deux nouvelles références numérotées A2453 et A2454 (écouteur gauche et écouteur droit) ont obtenu la semaine dernière leur autorisation de mise en vente. Les modèles actuels portent les numéros A2047 et A2048. Le schéma fourni par Apple dans sa déclaration ne permet pas de détecter une quelconque évolution du design, qui devrait donc rester inchangé. Reste à savoir ce qu'il y aura de nouveau.Les Powerbeats Pro, qui ont été présentés par Apple en avril 2019 et qui sont proposés à 249,95 € sur l'Apple Store , intègrent déjà la puce Apple H1 présente sur les AirPods Pro. Reste l'isolation active du bruit, qui pourrait représenter une nouveauté importante pour ces modèles. L'autorisation de la FCC maintenant en poche, Apple et Beats peuvent lancer ces nouveaux modèles à tout moment, dans les prochains jours... ou dans plusieurs semaines, il n'y a pas de règle. Si les Powerbeats Pro vous faisaient de l'œil, il est en tout cas d'intéressant d'attendre un peu avant de vous lancer dans un achat.