iPhone SE : un intérieur très similaire à celui de l'iPhone 8

Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas iFixit qui s'est attaqué en premier au démontage de l'iPhone SE mais un youtubeur chinois , qui compare l'intérieur du nouveau smartphone d'entrée de gamme d'Apple à l'iPhone 8 qu'il remplace. Sans grande surprise, on retrouve énormément de similarités, l'organisation générale étant identique et certains composants étant même interchangeables. Il y a en revanche quelques différences, notamment au niveau du modem, du module Wi-Fi ou du flash. Le connecteur de la batterie est également nouveau, Apple ayant repris le connecteur utilisé sur l'iPhone 11 : pas question d'utiliser une batterie d'iPhone 8 au sein de l'iPhone SE. Enfin, l'appareil photo arrière est bien nouveau, sans que l'on sache quelles sont les évolutions apportées par ce nouveau capteur.

(il est possible d'activer les sous-titres en anglais)

Le classique démontage d'iFixit ne devrait pas tarder à arriver pour nous apporter plus de détails techniques, même si le confinement actuellement en place en Californie complique les choses. C'est aujourd'hui, vendredi 24 avril, que l'iPhone SE est officiellement lancé partout dans le monde et le nouveau petit modèle de smartphone d'Apple n'aura bientôt plus aucun secret !