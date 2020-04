Apple TV+ : Défendre Jacob et Beastie Boys Story sont disponibles

Une nouvelle série est disponible ce vendredi sur Apple TV+ :, ouen français, est une série dramatique avec Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Betty Gabriel et Sakina Jaffrey. Il s'agit de l'histoire d'un procureur de district dont le fils est accusé d'un crime, et qui tente de prouver son innocence alors que les indices contre lui s'accumulent et que certaines révélations sur son fils le font douter. Les trois premiers épisodes, chacun d'une durée de 45 minutes, sont disponibles aujourd'hui. Les six suivants seront diffusés de manière hebdomadaire, chaque vendredi.Autre nouveauté du jour, le film documentaireréalisé par Spike Jonze, revient pendant 2 heures sur l'histoire et la légende du célèbre groupe de hip-hop américain. Le film a été écrit par Mike "Mike D" Diamond et Adam "Ad-Rock" Horovitz, deux anciens membres du groupe.Vous pouvez retrouver le programme d'Apple TV+ pour cette première partie d'année sur cet article . Rappelons que pendant cette période de confinement, plusieurs contenus du service de streaming d'Apple (mais pas ses dernières créations) sont disponibles gratuitement