Apple s'offre The Shrink Next Door, une série comique avec Will Ferrell

Les tournages d'Apple TV+ sont actuellement à l'arrêt mais cela n'empêche pas les responsables du service de streaming d'Apple de signer de nouveaux projets. Apple vient ainsi d'annoncer l'obtention des droits pour, que l'on pourrait traduire par, une série de huit épisodes avec Will Ferrell et Paul Rudd. Il s'agit d'une comédie noire inspirée de faits réels sur la relation entre un psychologue pour stars, le Dr. Isaac "Ike" Herschkopf (Paul Rudd) et son patient de longue date, Martin "Marty" Markowitz (Will Ferrell). Au fil de leur relation, en apparence normale, Ike manipule son patient et prend petit à petit le contrôle sur la vie de Marty, allant jusqu'à emménager dans sa maison et prendre la tête de son business familial.

Paul Rudd et Will Ferrell dans Présentateur vedette, en 2005

Apple déclare avoir obtenu les droits de cette série dans un contexte. La série sera dirigée par Michael Showalter (), et écrite par Georgia Pritchett (). Il n'est pas question pour le moment de date de sortie ; ce sera probablement pour 2021.