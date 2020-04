Une nouvelle suite de caractères fait planter l'iPhone

Deux ans après le bug de la lettre télougou qui faisait planter l'application iMessage, voilà une nouvelle chaîne de caractères qui fait totalement planter iOS lorsqu'elle apparaît dans une notification, obligeant l'utilisateur recevant le message à redémarrer son iPhone ou son iPad. Composée d'un caractère sindhi , une langue parlée au sud du Pakistan et en Inde, et d'un emoji représentant le drapeau italien, le message peut aussi se présenter sous la forme d'une variante avec un emoji représentant un... virus.Ne reculant devant aucun danger, nous avons fait planter un valeureux iPhone 11 qui n'avait rien demandé à personne pour vous confirmer que ce bug est bien présent sur la dernière version en date d'iOS... et que la version bêta d'iOS 13.4.5 corrige le problème. La version finale de cette mise à jour d'iOS sortira dans le courant du mois de mai et il faudra donc attendre pour la mise en place de ce correctif, sauf si Apple déploie une mise à jour de sécurité en urgence entre temps.