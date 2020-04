Les utilisateurs d'iPhone privés de l'app StopCovid ?

Le 10 avril dernier, Apple et Google ont annoncé une initiative commune pour la mise en place d'une application permettant à ses utilisateurs de prévenir toutes les personnes croisées pendant la période d'incubation en cas de test positif au COVID-19. Grâce à un système de clés temporaires échangées lorsque deux smartphones se trouvent à proximité, l'application garantirait l'anonymat des utilisateurs.En France, la future application StopCovid doit être mise au point pour le 11 mai, date espérée du déconfinement. Le secrétaire d’Etat au numérique, Cédric O, a annoncé au JDD ce week-end que l'application française ne ferait pas appel à la plateforme commune d’Apple et Google., a affirmé Cédric O.Ce choix souverain pose toutefois un problème, et pas des moindres : l'application StopCovid en cours de développement utilise le Bluetooth pour échanger avec les autres smartphones, or Apple interdit l'usage du Bluetooth lorsqu'une application passe en arrière-plan pour des raisons de confidentialité et de gestion de l'énergie — seul l'outil développé par Apple et Google pourrait passer outre cette restriction. En l'état, l'application StopCovid française serait donc inutilisable sur iPhone. La semaine dernière, Cédric O a donc officiellement demandé à Apple de modifier iOS pour faire une exception dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Une requête qui n'a pas abouti.

Cédric O

, se justifie Cédric O. L'iPhone représente 20% du parc de smartphones en France, et 20% des français ne disposent pas de smartphone ; l'app StopCovid pourrait donc ne concerner que 60% de la population. Un autre aspect technique pose d'ailleurs aussi problème sur Android : la gestion de la mémoire, qui pourrait conduire le système à mettre en veille l'application si celle-ci reste trop longtemps en arrière-plan... Une décision officielle sera bientôt prise sur l'application StopCovid, le plan global de déconfinement devant être présenté dès ce mardi 28 avril.