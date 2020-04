L'eGPU Pro de Blackmagic de retour temporaire à la vente

Surprise ! Alors qu'Apple a annoncé l'arrêt de la production de l'eGPU Pro de Blackmagic il y a une dizaine de jours, ce dernier vient de faire son retour sur l'Apple Store , ont repéré nos confrères de MacGénération . Apple a vraisemblablement déterminé qu'il lui restait trop d'unités sur les bras et il s'agit sans doute d'écouler un peu les stocks avant la mise à la retraite définitive. Le tarif est toujours de 1 359 € Ce modèle d'eGPU est équipé d'une carte graphique Radeon RX Vega 56, référence qui serait retirée du catalogue d'AMD et qui serait donc la raison de l'abandon de l'eGPU Pro de Blackmagic. L'eGPU Blackmagic, avec sa carte Radeon Pro 580 plus modeste, continuera d'être proposé à 695 €