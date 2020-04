Rumeur : l'improbable retour de Touch ID sur l'iPhone 12

L'iPhone 12 devrait bénéficier d'une encoche réduite cette année, Apple étant vraisemblablement parvenue à réduire la largeur de cet emplacement réservé aux capteurs indispensables à la bonne marche de Face ID. Apple a fortement misé sur sa technologie de reconnaissance faciale depuis l'iPhone X en 2017, et cette méthode d'authentification biométrique ne devrait pas disparaître de sitôt. Il se murmure toutefois depuis l'année dernière que Touch ID pourrait bien faire son retour sur l'iPhone, non pas en remplacement mais en complément de Face ID. De grands noms de la rumeur comme Ming-Chi Kuo et Mark Gurman ont confirmé l'information l'été dernier, l'un avançant un lancement sur la gamme de 2021 et l'autre hésitant entre 2020 et 2021.Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis, et l'Economic Daily News affirme aujourd'hui que l'intégration de Touch ID directement sous l'écran est toujours au programme pour les modèles d'iPhone qui seront présentés cet automne. Apple ferait ainsi appel à une technologie ultrasonique développée en collaboration avec GIS, le fabricant de la couche tactile, BOE qui serait en charge de l'écran, ainsi que Qualcomm.

Concept par EverythingApplePro

L'arrivée de BOE dans la liste des fournisseurs de dalles pour l'iPhone est une possibilité déjà évoquée par certains bruits de couloir cette année : le fabricant chinois pourrait équiper des modèles d'entrée de gamme alors que Samsung conserverait l'exclusivité sur les modèles Pro. En revanche, aucune des récentes rumeurs — et elles sont très nombreuses — au sujet de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro ne fait mention du retour de Touch ID, et même Mark Gurman a confirmé la semaine dernière que cette intégration ne serait finalement pas au programme pour cette année. Le célèbre journaliste de Bloomberg, qui affirmait dès septembre dernier qu'il était fort probable qu'il faille attendre la gamme de 2021 , est généralement très fiable et même s'il est tentant de croire aux allégations de l'Economic Daily News en ces temps où Face ID montre ses limites à ses utilisateurs portant des masques, il conviendra de prendre cette nouvelle rumeur avec les pincettes d'usage.